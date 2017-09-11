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Деякі станції на синій гілці метро Києва не працюють через задимлення

Понеділок, 11 вересня 2017, 19:09

На синій гілці Київського метрополітену не працюють деякі станції метро через задимлення.

Про це повідомляє прес-служба метро.

"Синя гілка. Рух "Героїв Дніпра - Майдан Незалежності" та "Оболонь" - "Теремки"
"Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" виявлено задимлення", - сказано у Twitter-повідомленні.

Водночас кореспондент УП повідомляє, що по гучномовцю в метро оголосили, що станції "Тараса Шевченка" та "Петрівка" не працюють.

Фото: Alexander Kleimenov
Фото: Alexander Kleimenov

Джерела УП в метрополітені повідомили, що задимленим сталося в тунелі між метро Петрівка і Тараса Шевченка. "Можливо, це технічне обладнання", - додав співрозмовник.

Біля метро Почтова площа. Фото: Ірина Андрейців
Біля метро Поштова площа. Фото: Ірина Андрейців
 
Правоохоронці не впускають в метро. Фото Ірини Андрейців

За даними кореспондента УП, поруч з метро Контрактова площа наразі перебувають пожежні авто та шість "швидких".

Фото: Анна Григораш
Фото: Анна Григораш

Речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі 112 каналу повідомила, що у запасному тунелі між станціями "Тараса Шевченка" і "Контрактова площа" сталося коротке замикання у трансформаторі шляхових дротів, без горіння.

Внаслідок цього, за її словами, станції "Тараса Шевченка", "Поштова площа" та "Контрактова площа" закриті на вхід та на вихід, людей з цих станцій евакуювали.

Постраждалих внаслідок надзвичайної події, як зазначила Водолага, немає.

Політолог Олег Саакян повідомив, що близько семи хвилин перебував у задимленому вагоні поїзда метро між станціями "Контрактова" і "Тараса Шевченка". 

Українська правда

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Теми: метроКиїв
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