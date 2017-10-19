Біля Ради спокійно, активісти обіцяють пускати нардепів голосувати

У Києві довкола урядового кварталу зранку 19 жовтня спокійно, рух транспорту вулицею Грушевського частково відкрито.

Станом на 8 ранку поблизу м. Арсенальна люди не збираються, як було 17 жовтня.

Для проїзду відкрито частину дороги.

Біля м. Арсенальна

Ніч біля Верховної Ради на вулиці Грушевського минула спокійно, ідеться в сюжеті ТСН. Ранок.

Зранку активісти прибирають наметове містечко і чекають на голосування у парламенті двох законопроектів – щодо зняття недоторканності з нардепів й щодо змін виборчого законодавства.

Питання створення антикорупційного суду у порядку денному наразі немає, депутати чекають на президентський законопроект.

Активісти кажуть, що пускатимуть до парламенту безперешкодно усіх народних обранців, однак не випускатимуть у разі негативного голосування.