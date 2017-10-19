Біля Ради спокійно, активісти обіцяють пускати нардепів голосувати
У Києві довкола урядового кварталу зранку 19 жовтня спокійно, рух транспорту вулицею Грушевського частково відкрито.
Станом на 8 ранку поблизу м. Арсенальна люди не збираються, як було 17 жовтня.
Для проїзду відкрито частину дороги.
Ніч біля Верховної Ради на вулиці Грушевського минула спокійно, ідеться в сюжеті ТСН. Ранок.
Зранку активісти прибирають наметове містечко і чекають на голосування у парламенті двох законопроектів – щодо зняття недоторканності з нардепів й щодо змін виборчого законодавства.
Питання створення антикорупційного суду у порядку денному наразі немає, депутати чекають на президентський законопроект.
Активісти кажуть, що пускатимуть до парламенту безперешкодно усіх народних обранців, однак не випускатимуть у разі негативного голосування.
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