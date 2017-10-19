Возле Рады спокойно, активисты обещают пускать нардепов голосовать

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Четверг, 19 октября 2017, 08:36

В Киеве вокруг правительственного квартала утром 19 октября спокойно, движение транспорта по улице Грушевского частично открыто.

По состоянию на 8 утра возле м. Арсенальная люди не собираются, как было 17 октября.

Для проезда открыта часть дороги, однако большинство машин останавливают для проверки, просят открыть багажники.

У м. Арсенальная
У м. Арсенальная
 

На Арсенальной площади патрульные и около 10 нацгвардийцев.

 
 
 

Ночь у Верховной Рады на улице Грушевского прошла спокойно, говорится в сюжете ТСН. Ранок.

Утром активисты убирают палаточный городок и ожидают голосования в парламенте двух законопроектов – о снятии неприкосновенности с нардепов и об изменении избирательного законодательства.

Вопроса создания антикоррупционного суда в повестке дня пока нет, депутаты ожидают президентского законопроекта.

Активисты говорят, что будут пускать в парламент беспрепятственно всех народных избранников, однако не выпускать в случае негативного голосования.

Темы: акции Киев Верховная Рада
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