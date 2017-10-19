Верховна Рада схвалила медичну реформу

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Четвер, 19 жовтня 2017, 11:32

Верховна Рада проголосувала у другому читанні закон про медичну реформу.

За відповідне рішення проголосувало 240 депутатів.

Перед самим голосуванням сесійна зала фактично повернула закон до того вигляду, в якому його пропонував ухвалити комітет. За три дні розгляду поправок із закону були вилучені багато норм, на яких наполягав уряд і комітет. Тому Рада пакетом всі ці норми проголосувала перед ухваленням закону.

Після голосування в урядовій ложі і секторі коаліції та "Самопомочі" справжня ейфорія. Наприклад, депутат БПП Сергій Березенко буквально бігав по залу, обіймаючись із усіма причетними до реформи депутатами і урядовцями.

Роман Романюк, УП

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