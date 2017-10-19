Левченко: Закон Порошенка про імунітет нардепів – незаконна копія

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Четвер, 19 жовтня 2017, 13:32

Нардеп Юрій Левченко заявляє, що президент Петро Порошенко скопіював текст свого законопроекту про скасування депутатської недоторканості з документу, який ще з середини літа чекає у Верховній Раді на голосування.

Про це він заявив у четвер з трибуни парламенту.

"Він (проект закону №7203 – ред.) слово в слово копіює мій законопроект (№6773 – ред.), тільки дату набуття чинності змінює", - сказав депутат.

Левченко зауважив, що через це, а також через порушення строків, цю президентську ініціативу не мали права реєструвати в Раді.

Він закликав правоохоронні органи з'ясувати, хто винний у цьому порушенні.

Доповнюється…

Теми: Верховна Рада Порошенко законодавство недоторканність
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