Левченко: Закон Порошенка про імунітет нардепів – незаконна копія
Нардеп Юрій Левченко заявляє, що президент Петро Порошенко скопіював текст свого законопроекту про скасування депутатської недоторканості з документу, який ще з середини літа чекає у Верховній Раді на голосування.
Про це він заявив у четвер з трибуни парламенту.
"Він (проект закону №7203 – ред.) слово в слово копіює мій законопроект (№6773 – ред.), тільки дату набуття чинності змінює", - сказав депутат.
Левченко зауважив, що через це, а також через порушення строків, цю президентську ініціативу не мали права реєструвати в Раді.
Він закликав правоохоронні органи з'ясувати, хто винний у цьому порушенні.
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