Соболєв каже, що намети під Радою залишаються

Мешканці наметового містечка під Верховною Радою не хочуть розходитися.

Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв.

"Станом на зараз наметове містечко залишається, ми вранці мали штабну нараду з польовими командирами, які є в ньому. Абсолютна більшість людей висловилася, що ми не можемо зупинятися. Як саме ми будемо діяти — запитання і дискусія, до вечора ми вирішимо", — сказав Соболєв.

"Активна частина суспільства — волонтери, бійці збройних сил, добробати, вони вже знають, що вчергове їх обмануть, якщо не йти вперед. Цю енергію людей, що парламент та президента можна по-доброму змушувати працювати — нам важливо збільшувати. І це у Facebook не зробиш, виключно активні дії", — додав він.

В свою чергу нардеп Мустафа Найєм в ефірі телеканалу "112" в коментарі журналістам заявив, що можливо учасники перенесуть свій мітинг на інший час.

"Частина вимог, яка ставилися перед Верховною Радою - виконані. Тому наразі організатори радяться, що робити далі", - сказав він.

Найєм зауважив, що до кінця дня організатори акції "за велику політичну реформу" повідомлять, чи збираються вони росходитися чи продовжать мітинг до повного виконання своїх вимог.

Роман Кравець, Яна Міланова, УП