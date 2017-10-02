Матіос розказав скільки російської зброї і військових на Донбасі

На територіях окупованого Росією Донбасу в складі терористичних угруповань зараз знаходиться 11 тисяч росіян і тисячі одиниць важкого озброєння.

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

Він перерахував зброю, яку зараз застосовують на окупованих територіях, та назвав її кількість.

"Танки – 650 шт., бойові броньовані машини – 1310 шт., артилерія різних калібрів (у тому числі великокаліберна, заборонена мінськими угодами) – майже 500 стволів, реактивні системи залпового вогню – майже 260 од., зенітно-ракетні комплекси – до 100 од.", – сказав він, підкресливши, що вся ця зброя є російською.

"Російська Федерація на даний момент перебуває на Донбасі у кількості майже трьох тисяч осіб у складі двох батальйонно-тактичних груп, однієї ротно-тактичної групи, на озброєнні яких, крім перелічених вище одиниць, є майже 200 танків, 400 бойових броньованих машин, 140 одиниць артилерії і новітні зразки зенітно-ракетних комплексів", – зауважив Матіос.

Він перерахував російські військові частини, які перебувають на території України.

"Батальйонно-тактична група 333-го парашутно-десантного полку 98-ї повітряно-десантної бригади з постійним місцем дислокації в місті Іваново РФ, а зараз перебуває в місті Донецьк. Друга батальйонно-тактична російська група – 20-а окрема мотострілкова бригада 49-ї армії з постійним місцем дислокації місто Ставрополь Південного військового округу, зараз перебуває у місті Сніжному. Ротно-тактична група – місто Новоросійськ. Десантно-штурмова бригада – зараз перебуває у місті Луганськ. 155-а бригада морської піхоти з дислокацією у Владивостоці, 61-а бригада морської піхоти з міста Спутнік Мурманської області", – зазначив головний військовий прокурор.

За його словами, загальна кількість росіян на Донбасі становить 11 тисяч, серед яких три тисячі кадрових військових.

"Перший військовий корпус, який перебуває у місті Донецьк, ("1 АК ДНР") має таку чисельність – 5 бригад, 3 окремі полки, 8 окремих батальйонів, 2 окремі роти, 5 батальйонів територіальної оборони, понад 18 тисяч осіб. Так званий "1 АК ДНР" має на озброєнні майже 350 танків, 600 бойових броньованих машин, 250 гармат, 130 РСЗВ", – повідомив він.

"Другий армійський корпус з дислокацією в Луганську ("2 АК ЛНР") – 4 бригади, 2 окремих полки, 6 окремих батальйонів, 8 батальйонів територіальної оборони, 2 окремі роти, 155 танків, 300 бойових броньованих машин, 110 гармат, 40 РСЗВ", – зазначив Матіос.

Як відомо, Росія заперечує присутність своїх військ на території Донбасу.