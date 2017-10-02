Матиос рассказал сколько российского оружия и военных на Донбассе

На территориях оккупированного Россией Донбасса в составе террористических группировок сейчас находится 11 тысяч россиян и тысячи единиц тяжелого вооружения.

Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112 Украина".

Он перечислил оружие, которое сейчас применяют на оккупированных территориях, и назвал его количество.

"Танки - 650 шт., боевые бронированные машины - 1310 шт., артиллерия различных калибров (в том числе крупнокалиберная, запрещена минскими соглашениями) - почти 500 стволов, реактивные системы залпового огня - почти 260 ед., зенитно-ракетные комплексы - до 100 ед.", - сказал он, подчеркнув, что все это оружие является российским.

"Российская Федерация на данный момент находится на Донбассе в количестве почти трех тысяч человек в составе двух батальонно-тактических групп, одной ротной тактической группы, на вооружении которых, помимо перечисленных выше единиц, почти 200 танков, 400 боевых бронированных машин, 140 единиц артиллерии и новейшие образцы зенитно-ракетных комплексов", - отметил Матиос.

Он перечислил российские военные части, находящиеся на территории Украины.

"Батальонных-тактическая группа 333-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной бригады с постоянным местом дислокации в городе Иваново РФ, а сейчас находится в городе Донецк. Вторая батальонно-тактическая российская группа - двадцатый отдельная мотострелковая бригада 49-й армии с постоянным местом дислокации город Ставрополь Южного военного округа, сейчас находится в городе Снежном. Ротно-тактическая группа - город Новороссийск. Десантно-штурмовая бригада - сейчас находится в городе Луганск. 155-я бригада морской пехоты с дислокацией во Владивостоке, 61-я бригада морской пехоты из города Спутник Мурманской области", - отметил главный военный прокурор.

По его словам, общее количество россиян на Донбассе составляет 11 тысяч, среди которых три тысячи кадровых военных.

"Первый военный корпус, который находится в городе Донецк, ("1 АК ДНР") имеет такую ​​численность - 5 бригад, 3 отдельных полка, 8 отдельных батальонов, 2 отдельные роты, 5 батальонов территориальной обороны, более 18 000 человек. Так называемый "1 АК ДНР" имеет на вооружении около 350 танков, 600 боевых бронированных машин, 250 орудий, 130 РСЗО", - сообщил он.

"Второй армейский корпус с дислокацией в Луганске ("2 АК ЛНР") - 4 бригады, 2 отдельных полка, 6 отдельных батальонов, 8 батальонов территориальной обороны, 2 отдельные роты, 155 танков, 300 боевых бронированных машин, 110 орудий, 40 РСЗО" , - отметил Матиос.

Как известно, Россия упорно отрицает присутствие своих войск на территории Донбасса.