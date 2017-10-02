Справа Майдану: Горбатюк озвучив докази проти підлеглих Авакова

Слідство у справах проти Майдану зібрало достатньо доказів проти тогочасних правоохоронців, його дискредитують безпідставно.

Про це заявив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка на брифінгу 2 жовтня.

Він застеріг керівників правоохоронних органів, зокрема міністра внутрішніх справ, від "захисту своїх" у непроцесуальний спосіб.

Горбатюк зазначив, що злочини проти протестувальників 2013-2014 років чинились у різних формах, але найтяжчі наслідки спричинили побиття і вбивства на вулицях. Нині потерпілими у справі визнано понад 1500 осіб.

Він нагадав, що повідомлено про підозру організаторам – колишньому президенту Віктору Януковичу, міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, його заступнику Віктору Ратушняку. Але безпосередні накази "Беркуту" давали з департаменту громадської безпеки МВС, сказав Горбатюк.

"Приблизно 8 місяців тому ми вже повідомили про підозру одному з керівників того Управління Володимиру Гриняку, який був начальником управління департаменту громадської безпеки, а на сьогодні є керівником управління громадської безпеки Національної гвардії. Він не був відсторонений попри наше клопотання, і суд відмовив в обранні запобіжного заходу у вигляді арешту", – констатував він.

За словами представника ГПУ, Гриняк використовує своє службове становище для впливу на досудове розслідування.

Гриняку інкримінують координуючу дію в організації протидії протестним акціям, зокрема координація штурму Майдану з 18 на 19 лютого; незаконне фінансування силовиків; забезпечення підрозділів для виходу на місце

Горбатюк наголосив, що використовувалися нелегальні кошти, "надані колишнім керівництвом держави для фінансування "беркутівців" та інших залучених підрозділів: під час кожних подій додатково видавалися кошти керівництвом за "хорошу роботу", так би мовити"

Представник ГПУ обурився, що Міністерство внутрішніх справ не допомагало розслідуванню й не провело службових розслідувань

Він повідомив, що не лише Гриняка, а й Сергія Поготова, Ігоря Бабича та Анатолія Серединського з департаменту громадської безпеки МВС обґрунтовано підозрюють у причетності до застосування насильства на Майдані, хоча вони й не були на передовій, а координували дії.

Зокрема, про їхню причетність свідчать показання командирів спецпідрозділів та дані телефонних з’єднань із підрозділами "Беркута" 18-19 лютого 2014 року, під час розгону мирної ходи та штурму Майдану.

Поготов тоді був першим заступником начальника департаменту громадської безпеки МВС – начальником управління, Серединський обіймав посаду начальника відділу організації служби громадської безпеки, Бабич був головним інспектором цього ж відділу.

"На сьогодні Поготов уже не працює в Нацполіції – а працює в відділі охорони "Нафтогазу", Гриняк керує управлінням громадської безпеки Нацгвардії, Бабич став керівником департаменту превентивної діяльності Нацполіції – це фактично той самий підрозділ, тільки він зараз змінив назву… Серединський став заступником Бабича у цьому ж департаменті", – повідомив Горбатюк.

"Ми інкримінуємо їм спільну діяльність під час протестних акцій, але зв’язки між ними й на сьогодні збереглися", – додав він.

Цим особам інкримінують не лише координацію дій силовиків, а й підготовку дозволу Кабміну на застосування гранат посиленої дії, ввезених із Росії в якості допомоги (від гранат постраждали понад 200 осіб)

Горбатюк наголосив, що оприлюднити без шкоди для слідства може лише невелику частину доказів.

Так, є показання командирів спецпідрозділів, зокрема і "Беркуту".

Є показання, що Серединський і Гриняк брали участь у координації наступу на Майдан, брали участь у нараді, яку проводив під Жовтневим палацом розшукуваний Петро Федчук, заступник керівника київської міліції.



Так, полковник Гриняк керував зведеним загоном до кінця трагічних подій.

18 лютого було з’єднання Гриняка з Ратущняком, Поготовим і з командирами підрозділу "Беркут". Вказівки від керівництва передавалися і через Бабича і Серединського

Зокрема, 18 лютого – під час активного насильства спецпідрозділами – Серединський координував дії 7 підрозділів "Беркута", які призвели до побиття та вбивств протестувальників, Бабич координував 3 підрозділи "Беркута".

А в ніч на 19 лютого – під час штурму – вони також з’єднувалися з "беркутівцями": Бабич контактував із 9 регіональними командирами "Беркута", які були на місці подій, а Серединський дзвонив 6-м підрозділам "Беркута",

Доки Горбатюк наводив докази, Печерський райсуд Києва обрав для Поготова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Олена Рощенко, УП