Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Побиття майданівців: Трьом екс-чиновникам МВС оголосили підозри

П'ятниця, 29 вересня 2017, 13:03

Трьом колишнім високопоставленим чиновникам МВС України повідомлено про підозру в системному перешкоджанні проведенню мітингів і координації правоохоронців у ході силових акцій проти мітингувальників в лютому 2014 року.

Про це повідомив керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Україна Сергій Горбатюк, передає "Інтерфакс-Україна".

"Слідчі Департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури повідомили про підозру трьох колишніх високопоставлених чиновників МВС України, двоє з яких і зараз займають керівні посади в Національній поліції", - сказав він.

За його словами, підозру пред'явлено за фактом "системної реалізації організованого колишнім президентом України і високопоставленими особами країни перешкоджання проведенню мітингів, зборів і демонстрацій громадян".

Горбатюк розповів, що перешкоджання "виражалося в розробці проектів постанов Кабінету Міністрів України, якими було надано дозвіл на незаконне використання спецзасобів (гранат) виробництва РФ і подальшої їх протиправної видачі співробітникам правоохоронних органів для використання в відношенні учасників акції протесту в Києві в лютому 2014 року".

Керівник департаменту підкреслив, що ці люди також підозрюються в тому, що координували дії правоохоронців під час силових акцій проти мітингувальників 18-19 лютого в 2014 року в Києві з застосуванням насильства і зброї.

"Одному з підозрюваних також повідомлений про підозру за фактом незаконного надання неправомірної вигоди (додаткове нелегальне фінансування) співробітникам правоохоронних органів з метою схилення їх до скоєння злочинів стосовно учасників протесту в Києві в 2013-2014 роках", - додав Горбатюк.

Він повідомив, що в даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Теми: МайданГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
Усі новини...
Реклама: