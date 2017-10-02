Затримали власницю хостелу, в якому через пожежу загинули люди

Затримано власницю хостелу в Запоріжжі, через пожежу в якому загинули 5 осіб.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Запорізькій області Олег Золотоноша.

"Щодо нічної пожежі приміщення по вулиці Жуковського повідомляю, що попередня причина пожежі: займання електромережі в коридорі другого поверху. В результаті загинули 5 осіб", - написав він на Facebook.

За вказаним фактом, як зазначив Золотоноша, слідче управління відкрило кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ.

Крім цього, за ст. 208 КПК України затримали власницю приміщення, яка здавала в оренду кімнати для проживання.

Українська правда