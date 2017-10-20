Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Утро под Радой: 150 активистов, 60 палаток, 300 правоохранителей

Пятница, 20 октября 2017, 10:22

Около 150 активистов продолжают акцию за "политическую реформу" возле здания Верховной Рады в пятницу утром.

Об этом сообщают "Українські новини".

По их данным на 9:45, на проезжей части улицы Грушевского установлено 20 палаток, еще около 20 больших и 25 маленьких - в Мариинском парке напротив площади Конституции.

В палаточном городке работает полевая кухня, появились печи-буржуйки.

За ночь правоохранители возобновили движение на участке Грушевского от пересечения с улицей Садовой до пересечения с улицей Шелковичной. Таким образом, движение по улице ограничено от Крепостного проулка до Шелковичной.

Возле м. Арсенальная на улице Грушевского в сторону ВР дорога все еще перекрыта. Пропускают людей, которые там живут.

 
 
Фото Ирины Балачук, УП

Порядок обеспечивают около 300 правоохранителей. Конфликтов не возникает.

Как известно, акция под Радой началась 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства.

Читайте также: "Майдан Михо", или Саакашвили один на один с Порошенко"

Темы: Верховная РадамитингиКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Верховная Рада
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
В Украине появится государственный реестр санкций: Рада приняла законопроект
"Батькивщина" хочет вынести на референдум вопрос производства каннабиса
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: