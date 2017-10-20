Поліція вмовляє мітингувальників перенести намети в Маріїнський парк

Правоохоронці продовжують перемовини з активістами щодо перенесення палаток із проїзної частини вулиці Грушевського у Маріїнський парк.

Про це повідомляє у п'ятницю відділ комунікації поліції Києва.

Зранку 20 жовтня поліцейські кордони перенесли з перетину вулиць Садова - Грушевського до перехрестя з вулицею Шовковичною. Таким чином знято перекриття руху для автомобілів частково вулицею Грушевського, повністю Шовковичною та Садовою.

"Ми постійно проводимо перемовини з учасниками акції протесту, з організаторами і, зокрема, народними депутатами щодо звільнення проїзної частини і перенесення палаток із вулиці Грушевського у Маріїнський парк. Втім вони відповідають відмовою. Тому сьогодні, зважаючи на скарги киян, ми частково відновили рух кількома вулицями", – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Як відомо, в зв'язку із проведенням в урядовому кварталі Києва масових заходів, активісти розбили наметове містечко на проїзній частині по вулиці Грушевського, а відтак перекрили рух.

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Як відомо, акція під Верховною Радою почалася 17 жовтня. Її учасники вимагають ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду і зміни виборчого законодавства.

20 жовтня близько 150 активістів продовжують акцію за "політичну реформу" біля будівлі Верховної Ради.

Українська правда