Полиция требует, чтобы митингующие перенесли палатки в Мариинский парк

Правоохранители продолжают переговоры с активистами о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.



Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Киева.



Утром 20 октября полицейские кордоны перенесли с пересечения улиц Садовая - Грушевского до перекрестка с улицей Шелковичной. Таким образом снято перекрытие движения для автомобилей частично по улице Грушевского, полностью по Шелковичной и Садовой.



"Мы не просим, а требуем освободить улицу Грушевского. Пока требуем способом убеждения. Мы считаем, что нам удастся убедить добровольно освободить улицу для свободного проезда и удобства жителей Киева и перейти в Мариинский парк. Мы проводим переговоры", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.



Также, учитывая жалобы киевлян, 20 октября правоохранители частично возобновили движение несколькими улицами.

Как известно, в связи с проведением в правительственном квартале Киева массовых мероприятий, активисты разбили палаточный городок на проезжей части по улице Грушевского, и перекрыли движение.

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Как известно, акция под Радой началась 17 октября. Ее участники требуют принять законы об отмене депутатской неприкосновенности, создании Антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства.

20 октября около 150 активистов продолжают акцию за "политическую реформу" возле здания Верховной Рады.

Украинская правда