ГПУ і поліція почали виїмку документів у пацієнтських організацій

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 13:44

Генеральна прокуратура і Національна поліція почала виїмку документів у пацієнтської організації "Благодійного фонду "Пацієнти України", також запланована виїмка документів в пацієнтської організації "Мережа ЛЖВ".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в БФ "Пацієнти України",

У п'ятницю слідчі Нацполіції почали знайомитися з фінансовими документами організації за три роки роботи в рамках кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою.

"Нас звинуватили в тому, що ми за гроші Глобального фонду закуповували медикаменти за завищеними цінами", – повідомили в БФ.

Співрозмовник агентства підкреслив, що в рамках співпраці з Глобальним фондом організація проходить регулярні перевірки.

При цьому в пацієнтській організації відзначають, що в рамках співпраці з Глобальним фондом не займаються закупівлями лікарських засобів.

"У нас у жодному проекті ніяких закупівель немає. Ми займаємося тільки адвокацією", – підкреслили в організації.

Крім того, "Пацієнти України" відзначили, що не володіють інформацією, за чиєю заявою було порушено кримінальну справу.

Разом з тим, як повідомили агентству у Всеукраїнській благодійній організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ", слідчі Нацполіції намір в п'ятницю прийти і в цю громадську організацію для виїмки документів.

"Всеукраїнську мережу ЛЖВ звинувачують в розтраті грантових коштів і використанні їх на фінансування "ЛНР" і "ДНР". Це повний абсурд. Сьогодні до нас повинні прийти з Нацполіції", - повідомили в "Мережі ЛЖВ".

Теми: поліція Генпрокуратура
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