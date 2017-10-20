ГПУ і поліція почали виїмку документів у пацієнтських організацій

Генеральна прокуратура і Національна поліція почала виїмку документів у пацієнтської організації "Благодійного фонду "Пацієнти України", також запланована виїмка документів в пацієнтської організації "Мережа ЛЖВ".



Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в БФ "Пацієнти України",



У п'ятницю слідчі Нацполіції почали знайомитися з фінансовими документами організації за три роки роботи в рамках кримінальної справи, порушеної Генпрокуратурою.



"Нас звинуватили в тому, що ми за гроші Глобального фонду закуповували медикаменти за завищеними цінами", – повідомили в БФ.



Співрозмовник агентства підкреслив, що в рамках співпраці з Глобальним фондом організація проходить регулярні перевірки.



При цьому в пацієнтській організації відзначають, що в рамках співпраці з Глобальним фондом не займаються закупівлями лікарських засобів.



"У нас у жодному проекті ніяких закупівель немає. Ми займаємося тільки адвокацією", – підкреслили в організації.



Крім того, "Пацієнти України" відзначили, що не володіють інформацією, за чиєю заявою було порушено кримінальну справу.



Разом з тим, як повідомили агентству у Всеукраїнській благодійній організації "Всеукраїнська мережа ЛЖВ", слідчі Нацполіції намір в п'ятницю прийти і в цю громадську організацію для виїмки документів.



"Всеукраїнську мережу ЛЖВ звинувачують в розтраті грантових коштів і використанні їх на фінансування "ЛНР" і "ДНР". Це повний абсурд. Сьогодні до нас повинні прийти з Нацполіції", - повідомили в "Мережі ЛЖВ".