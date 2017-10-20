ГПУ и полиция начали выемку документов у пациентских организаций

Генеральная прокуратура и Национальная полиция начала выемку документов у пациентской организации "Благотворительного фонд "Пациенты Украины", также запланирована выемка документов в пациентской организации "Сеть ЛЖВ".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в БФ "Пациенты Украины".

В пятницу следователи Нацполиции начали знакомиться с финансовыми документами организации за три года работы в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой.



"Нас обвинили в том, что мы за деньги Глобального фонда закупали медикаменты по завышенным ценам", – сообщили в БФ.



Собеседник агентства подчеркнул, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом организация проходит регулярные проверки.



При этом в пациентской организации отмечают, что в рамках сотрудничества с Глобальным фондом не занимаются закупками лекарственных средств.



"У нас ни в одном проекте никаких закупок нет. Мы занимаемся только адвокацией", – подчеркнули в организации.



Кроме того, "Пациенты Украины" отметили, что не владеют информацией, по чьему заявлению было возбуждено уголовное дело.



Вместе с тем, как сообщили агентству во Всеукраинской благотворительной организации "Всеукраинская сеть ЛЖВ", следователи Нацполиции намерены в пятницу прийти и в эту общественную организацию для выемки документов.



"Всеукраинскую сеть ЛЖВ обвиняют в растрате грантовых средств и использовании их на финансирование "ЛНР" и "ДНР". Это полный абсурд. Сегодня к нам должны прийти из Нацполиции", – сообщили в "Сети ЛЖВ".