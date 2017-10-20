АП нагородила орденом суддю, який ув’язнив радянського дисидента на 10 років

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П'ятниця, 20 жовтня 2017, 22:54

В адміністрації президента Петра Порошенка підтвердили, що нагородили київського суддю Григорія Зубця орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня.

Про це повідомляється у відповіді на запит кореспондента австрійського агентства преси Гервіга Гьоллера, який він опублікував у Facebook.

"На Ваш запит від 13 жовтня 2017 року повідомляємо, що Г. І. Зубця нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 5 ступеня за клопотанням Ради суддів України та письмової підтримки Державної судової адміністрації України", - йдеться у повідомленні.

У відповіді зазначається, що в нагородному листі наводяться конкретні заслуги судді, які і стали підставою для призначення йому державної нагороди.

Однак в АП відмовилися зазначити інформацію про заслуги через те, що у нагородному листі містяться персональні дані, які відносять до конфіденційної інформації. Ці дані не можна поширити без згоди її особи.

Як відомо, у 1983-1984 роках суд під головуванням тодішнього заступника голови Київського міського суду Григорія Івановича Зубця розглядав справу і засудив важко хворого дисидента Валерія Марченка до 10 років таборів особливого режиму і 5 років заслання. Пізніше, 5 жовтня 1984 року Марченко помер у тюремній лікарні в тодішньому Ленінграді через відмову нирок.

Українська правда

Теми: суд президент нагороди
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