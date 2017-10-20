Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

АП наградила орденом судью, который заключил советского диссидента на 10 лет

Пятница, 20 октября 2017, 22:54

В администрации президента Петра Порошенко подтвердили, что наградили киевского судью Григория Зубца орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени.

Об этом сообщается в ответе на запрос корреспондента австрийского агентства прессы Хервига Хеллера, который он опубликовал в Facebook.

"На Ваш запрос от 13 октября 2017 сообщаем, что Г. И. Зубец награжден орденом князя Ярослава Мудрого 5 степени по ходатайству Совета судей Украины и письменной поддержке Государственной судебной администрации Украины", - говорится в сообщении.

В ответе говорится, что в наградном листе приводятся конкретные заслуги судьи, которые и стали основанием для назначения ему государственной награды.

Однако в АП отказались указать информацию о заслугах из-за того, что в наградном листе содержатся персональные данные, которые относятся к конфиденциальной информации. Эти данные нельзя распространить без согласия самого человека.

Читайте также: Валерий Марченко удостоился памятника, а его судья - ордена

Как известно, в 1983-1984 годах суд под председательством тогдашнего заместителя председателя Киевского городского суда Григория Ивановича Зубца рассматривал дело и приговорил тяжело больного диссидента Валерия Марченко к 10 годам лагерей особого режима и 5 лет ссылки. Позже, 5 октября 1984 года, Марченко умер в тюремной больнице в тогдашнем Ленинграде из-за отказа почек.

Украинская правда

Темы: судпрезидентнаграды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
суд
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Суд взял под стражу митрополита УПЦ МП Павла
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Последние новости
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
Все новости...
Реклама: