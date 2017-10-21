СБУ: У Києві вилучили арсенал зброї та боєприпасів

У Святошинському районі Києва виявлено та вилучено велику кількість вогнепальної зброї і боєприпасів.

Про це 21 жовтня повідомили у Службі безпеки України.

"Мешканець столиці організував бізнес з продажу зброї та боєприпасів під виглядом інтернет-магазину з реалізації військових аксесуарів та спорядження. Зловмисник збував боєприпаси та комплектуючі до вогнепальної зброї, у тому числі привезені з району проведення АТО, клієнтам з усіх регіонів України", - повідомили у СБУ.

Під час проведення обшуків за місцем проживання та у гаражному приміщенні зловмисника, оперативники спецслужби виявили три автомати Калашникова, два карабіни, пістолет "ТТ", два пістолети системи "Наган", сигнальний пістолет, два глушники, оптичний снайперський приціл, та майже чотири з половиною тисячі набоїв різного калібру.

Усі фото - прес-центр СБУ

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Українська правда