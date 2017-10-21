Прокуратура вручила підозру в справі про розтрату коштів на укріплення в АТО

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Субота, 21 жовтня 2017, 15:16

Екс-стажеру на посаду заступника голови Запорізької Облдержадміністрації вручили підозру щодо розтрати коштів при будівництві другої лінії оборони на Донбасі.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Військова прокуратура сил АТО вручила підозру О. Литвину, який в червні 2015 року, стажуючись на посаді заступника Запорізької ОДА, організував зловживання цивільними і військовими посадовцями, що будували та приймали взводні опорні пункти", - написав Луценко.

Він також додав, що справи спільників підозрюваного вже розглядають у суді.

Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку використання бюджетних коштів на зведення фортифікаційної споруди другої лінії оборони у зоні АТО у вересні 2017 року.

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Теми: Генпрокуратура Луценко АТО
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