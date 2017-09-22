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Луценко доручив перевірити використання коштів на укріпленні в АТО

П'ятниця, 22 вересня 2017, 10:08

Генпрокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку використання бюджетних коштів на зведення фортифікаційної споруди другої лінії оборони у зоні АТО.

Відповідне доручення новому військовому прокурору сил АТО Луценко дав після відвідування розташування 128 гірсько-піхотної бригади в зоні АТО, повідомляє сайт ГПУ.

"Те, за що заплачено мільярди гривень. Те, що на ділі є імітацією опорного пункту: окопи без кріплення, перекриття бліндажів з гілок і 5-10 см ґрунту, броньовані двері та вікна вкрадені", - констатував генпрокурор.

Він також наголосив, що в разі встановлення розкрадання коштів необхідно "пред'явити обвинувачення тим керівникам ОДА, хто солодко спить в тилу".

Як відомо, 21 вересня у Краматорську Луценко представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.

Теми: АТОкорупціяЛуценко
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