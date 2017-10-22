На виборах у Словенії лідирує чинний президент
У Словенії у першому турі найбільшу кількість голосів здобув чинний президент Борут Пахор, який отримав 47,1%.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Державну виборчу комісію країни, яка обробила 99% бюлетенів.
Один з його найсерйозніших опонентів - колишній комік і мер міста Камнік Мар’ян Сарек - набрав 25% голосів.
Явка склала 43,5% виборців.
Раніше екзит-поли показували перемогу Пахора вже у першому турі з результатом 56,2%.
Як зазначив у коментарі Reuters політолог Борут Хосевар, перемога Пахора була очікуваною.
"Він професіонал, він уникає конфліктів та з повагою ставиться до людей, які мають іншу, ніж в нього, думку", - зазначив він.
Другий тур виборів відбудеться 12 листопада.
Як відомо, посада президента є здебільшого "церемоніальною", однак президент очолює армію, а також призначає кількох високопосадовців, у тому числі главу Центробанку. Більшість його кандидатів має затвердити парламент.
Пахор - колишній лідер лівоцентристських соціал-демократів і був прем'єр-міністром Словенії з 2008 по 2012 рік, у роки, що призвели до найгіршої фінансової кризи в історії країни.
Його передвиборча кампанія включала в себе 25 днів пішого маршруту, за які він пройшов близько 700 кілометрів, проводячи зустрічі з місцевими жителями.
Також Пахор, який колись працював моделлю, відомий своїми фотографіями в Instagram, на яких він демонструє виконання офіційних обов'язків, а також участь у різних спортивних заходах.
Українська правда
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