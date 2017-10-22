Трамп про ситуацію з КНДР: США готові до всього

Влада Сполучених Штатів готова до будь-якого сценарію розвитку ситуації навколо ядерної програми Північної Кореї.

Про це в інтерв`ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп.

"Ми готові до всього. Ви будете шоковані, якщо дізнаєтеся, наскільки ми готові, коли буде потрібно", – підкреслив Трамп.

В інтерв`ю Fox News він також додав, що Китай надає велику підтримку США та посилює тиск на КНДР.

"Китай нам дійсно допомагає. Вони закривають свою фінансову систему для Північної Кореї, сильно знизили поставки нафти. 93% товарів, які йдуть в Північну Корею, проходять через Китай, тому Китай – це великий гравець", – наголосив американський президент.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ядерна війна може розпочатися у будь-який момент.