На виборах в Японії перемагає правляча коаліція

110 переглядів
Понеділок, 23 жовтня 2017, 00:15

На дострокових парламентських виборах в Японії, які відбулись у неділю, 22 жовтня, перемагає Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

Про це повідомляє DW з посиланням на телеканал TBS.

За інформацією TBS, партія Абе та його молодший партнер – рух "Нова Комейто" – отримають 311 з 465 місць у нижній палаті парламенту.

Водночас "Партія надії" очільниці Токіо Юріко Коїке, за екзит-полами, здобуває лише 50 місць. Сама Коїке назвала це "дуже поганим результатом".

Очікується, що за підсумками виборів 63-річний Сіндзо Абе учетверте поспіль очолить уряд.

Як відомо, 28 вересня глава японського уряду розпустив нижню палату парламенту. 

Теми: Японія вибори
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Японський імператор Акіхіто хоче зректися престолу – ЗМІ 21 жовтня 2017, 04:13
Японія в ООН закликала об'єднатися проти КНДР 21 вересня 2017, 03:36
ЗМІ: КНДР вдруге запустила ракету, яка пролетіла над Японією 15 вересня 2017, 01:23
powered by lun.ua
Головні новини
Побиття Лозового зареєстрували як "насильство щодо державного діяча"
СЦКК: Бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте"
Акція під ВР триватиме до початку листопада
Парубій: Закон про реінтеграцію Донбасу можуть прийняти в найближчі тижні
Усі новини
гастротур

Найкращі ресторани і закусочні Києва

надихає

Щястя жити. Навчитися заново ходити і станцювати сальсу

здоров'я

9 простих порад для здоров’я вашого серця