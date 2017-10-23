На виборах в Японії перемагає правляча коаліція
На дострокових парламентських виборах в Японії, які відбулись у неділю, 22 жовтня, перемагає Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.
Про це повідомляє DW з посиланням на телеканал TBS.
За інформацією TBS, партія Абе та його молодший партнер – рух "Нова Комейто" – отримають 311 з 465 місць у нижній палаті парламенту.
Водночас "Партія надії" очільниці Токіо Юріко Коїке, за екзит-полами, здобуває лише 50 місць. Сама Коїке назвала це "дуже поганим результатом".
Очікується, що за підсумками виборів 63-річний Сіндзо Абе учетверте поспіль очолить уряд.
Як відомо, 28 вересня глава японського уряду розпустив нижню палату парламенту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.