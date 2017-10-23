Поранені бійці АТО взяли участь у марафоні Морської піхоти США

Десять українських воїнів, які які отримали поранення в зоні АТО і зараз проходять реабілітацію, пробігли у Вашингтонському марафоні у неділю, 22 жовтня.

Про це повідомляє Голос Америки.

Українська команда виступала на марафоні удруге: шестеро учасників бігли 10 км, четверо – 42 км.

"Ми хочемо присвятити цей марафон людям, які не повернулись з АТО, а також тим, хто зараз в госпіталях, щоб для них це було як стимул піднятися", – говорить уповноважений Президента з питань реабілітації поранених учасників АТО Вадим Свириденко.

"Це внутрішня мотивація, яка додає тобі сил, ти знаєш, що твої можливості не обмежуються ні в чому – ти можеш це робити, і ти це робиш", – додає Юрій Дмитренко.

Як відомо, на "Іграх нескорених" – змаганнях серед військових та ветеранів – українська збірна завоювала 14 медалей.