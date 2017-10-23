Україна і Польща збудують ще 4 пункти пропуску на кордоні
Україна та Польща домовилися про збільшення пунктів пропуску на спільному кордоні — країни збудують ще чотири пункти.
Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій, перебуваючи з візитом у Польщі, повідомляє УНІАН.
"Ми сьогодні домовилися, що наступним етапом нашого проїзду будуть наступні чотири пункти пропуску, які ми визначаємо як наступний етап нашої роботи", - сказав Парубій.
Йдеться про пункт пропуску на Закарпатті "Лубня" - "Волосате" (Великоберезнянський район Закарпатської області – Підкарпатське воєводство), ще два на Львівщині – "Лопушанка" - "Міхновець" (Турківський район Львівської області – Підкарпатське воєводство) і "Боберка" - "Смольник" (Львівська область - Підкарпатське воєводство), а також один перехід на Волині – "Адамчуки" - "Збереже" (Шацький район Волинської області – Люблінське воєводство).
"Ми зробимо все можливе, щоб ми цю амбітну програму змогли чимшвидше реалізувати. І я впевнений, це налагодить це більші і кращі відносини між Україною і Польщею", - додав Парубій.
Крім того, зараз ведеться будівництво пункту пропуску Мальховице-Нижанковичі, на яке польський уряд виділив у бюджеті на наступний рік 100 мільйонів злотих.
За словами Парубія, українська сторона повинна побудувати на своїй території дорогу до пункту пропуску.
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