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Україна і Польща збудують ще 4 пункти пропуску на кордоні

Понеділок, 23 жовтня 2017, 08:43

Україна та Польща домовилися про збільшення пунктів пропуску на спільному кордоні — країни збудують ще чотири пункти.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій, перебуваючи з візитом у Польщі, повідомляє УНІАН.

"Ми сьогодні домовилися, що наступним етапом нашого проїзду будуть наступні чотири пункти пропуску, які ми визначаємо як наступний етап нашої роботи", - сказав Парубій.

Йдеться про пункт пропуску на Закарпатті "Лубня" - "Волосате" (Великоберезнянський район Закарпатської області – Підкарпатське воєводство), ще два на Львівщині – "Лопушанка" - "Міхновець" (Турківський район Львівської області – Підкарпатське воєводство) і "Боберка" - "Смольник" (Львівська область - Підкарпатське воєводство), а також один перехід на Волині – "Адамчуки" - "Збереже" (Шацький район Волинської області – Люблінське воєводство).

"Ми зробимо все можливе, щоб ми цю амбітну програму змогли чимшвидше реалізувати. І я впевнений, це налагодить це більші і кращі відносини між Україною і Польщею", - додав Парубій.

Крім того, зараз ведеться будівництво пункту пропуску Мальховице-Нижанковичі, на яке польський уряд виділив у бюджеті на наступний рік 100 мільйонів злотих.

За словами Парубія, українська сторона повинна побудувати на своїй території дорогу до пункту пропуску.

Теми: Польщакордон
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