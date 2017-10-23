Почалася повна перевірка декларацій Полякова та Бурбака

Національне агентство із запобігання корупції почало повну перевірку електронних декларацій за 2016 рік голови фракції "Народний фронт" Максима Бурбака й депутата від НФ Максима Полякова.

Таке рішення було ухвалене на засіданні НАЗК 20 жовтня, передають "Українські новини".

Зазначається, що перевірку декларації Полякова почали на підставі звернення Національного антикорупційного бюро.

Як повідомили "Українській правді" в агентстві, за декларацію Бурбака вони взялися через звернення фізичної особи. На уточнююче питання, як звати цю особу и чи є вона чиновником, у НАЗК відповіли, що не мають права розголошувати особисті дані людини, повідомили тільки, що "її ім'я ні про що не говорить".

Як повідомлялося, зараз НАБУ розслідує справу щодо можливої участі Полякова у злочинній схемі з видобутку бурштину, пов'язаній з незаконним збагаченням та отриманням хабара.

Як відомо, повні перевірки е-декларацій проводяться за скаргами від фізичних та юридичних осіб, державних органів влади, а також за повідомленнями засобів масової інформації, в яких наведено факти про можливе відображення в декларації недостовірних відомостей.