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Началась полная проверка деклараций Полякова и Бурбака

Понедельник, 23 октября 2017, 11:04

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронных деклараций за 2016 год главы фракции "Народный фронт" Максима Бурбака и депутата от НФ Максима Полякова.

Такое решение было принято на заседании НАПК 20 октября, передают "Украинские новости".

Отмечается, что проверку декларации Полякова начали на основании обращения Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщили "Украинской правде" в агентстве, за декларацию Бурбака они взялись по обращению физического лица. На уточняющий вопрос, как зовут этого человека и является ли он чиновником, в НАПК ответили, что не имеют права разглашать личные данные человека, сообщили только, что "его имя ни о чем не говорит".

Как сообщалось, сейчас НАБУ расследует дело о возможном участии Полякова в преступной схеме по добыче янтаря, связанной с незаконным обогащением и получением взятки.

Как известно, полные проверки е-деклараций проводятся по жалобам от физических и юридических лиц, государственных органов, а также по сообщениям средств массовой информации, в которых приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений.

Темы: ПоляковНАПКдекларацииВерховная Рада
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