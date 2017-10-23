До редакції "Еха Москви" увірвався чоловік з ножем і поранив ведучу

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 13:25

До редакції радіостанції "Ехо Москви" проник невідомий і поранив ножем заступника головного редактора радіостанції Тетяну Фельгенгауер.

Про це повідомляє "Ехо Москви" в понеділок.

Зазначається, що чоловік увірвався до редакції та вдарив ведучу Фельгенгауер ножем у горло.

Його затримала охорона і передала поліції.

За словами лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Однак їй поставили катетер і та госпіталізували.

Теми: Росія ЗМІ
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