До редакції "Еха Москви" увірвався чоловік з ножем і поранив ведучу
До редакції радіостанції "Ехо Москви" проник невідомий і поранив ножем заступника головного редактора радіостанції Тетяну Фельгенгауер.
Про це повідомляє "Ехо Москви" в понеділок.
Зазначається, що чоловік увірвався до редакції та вдарив ведучу Фельгенгауер ножем у горло.
Його затримала охорона і передала поліції.
Главред сайта «Эха Москвы» @Vit_Ruvinsky поделился фотографиями напавшего на @t_felg pic.twitter.com/o8kOkLcSeK— Открытая Россия (@openrussia_org) October 23, 2017
За словами лікарів, загрози для життя Тетяни немає. Однак їй поставили катетер і та госпіталізували.
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