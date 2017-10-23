В редакцию "Эхо Москвы" ворвался мужчина с ножом и ранил ведущую

В редакцию радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный и ранил ножом заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" в понедельник.

Ворвавшийся мужчина ударил ведущую Фельгенгауэр ножом в горло.

Он задержан охраной и передан полиции.

По словам врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована.