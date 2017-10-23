У Чечні військовий застрелив чотирьох товаришів по службі

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Понеділок, 23 жовтня 2017, 21:54

У військовій частині Чечні старший лейтенант Росгвардії застрелив чотирьох товаришів по службі.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на відомчий департамент по взаємодії зі ЗМІ.

"За попередньою інформацією, сьогодні близько 16 годин в станиці Шелковська Чеченської Республіки в одній з військових частин Північно-Кавказького округу військ національної гвардії РФ старший лейтенант смертельно поранив чотирьох своїх товаришів по службі. Військовослужбовця, що відкрив стрільбу в казармовому приміщенні, було ліквідовано черговим підрозділом", - повідомили в департаменті.

За інформацією джерела агентства, про подію поінформовали військову прокуратуру і військово-слідчий відділ. Наразі проводиться службова перевірка.

Серед ймовірних причин у Міноборони РФ повідомили, що "розглядаються всі версії, включно із нервовим зривом у військовослужбовця".

Теми: Росія вбивство
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