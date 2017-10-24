Порошенко вступився за дизайн скандального Театру на Подолі

Президент Петро Порошенко назвав "зрадофілами" людей, які критикують архітектуру Театру на Подолі в Києві.

Про це він заявив у вівторок на засіданні Ради регіонального розвитку в Києві.

"Запускаються заводи, фабрики, виробництва, і навіть подекуди театри гостинно відчиняють двері для шанувальників прекрасного… І тим більше, що побудовані (Театр на Подолі – ред.) без участі бюджету", - похвалився він успіхами влади.

Але, зауважив Порошенко, в державі є "зрадофіли", яким постійно щось не подобається.

"Їм і тризуб над Кремлем постав, а вони скажуть, що криво стоїть… І дороги їм криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються, і ремонти пересуватися заважають, і заводи не те випускають…", - обурюється він.

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