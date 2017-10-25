В штабі уточнили, де минулої доби сили АТО зазнали втрат

За добу в зоні проведення антитерористичної операції четверо військових зазнали поранень, ще чотири бійці зазнали поранень.

Про це на традиційному брифінгу 25 жовтня розповів речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій четверо українських воїнів загинули, ще четверо бійців дістали поранень та були оперативно евакуйовані до медичних закладів", – сказав полковник.

У коментарі "Українській правді" Лисенко зазначив, що безповоротних втрат сили АТО зазнали у Новолуганському (2 загиблих), Мар'їнці (1 загиблий) і Водяному (1 загиблий).

Крім того, один боєць отримав поранення у Новолуганському, двоє – в Павлополі і ще 1 у Верхньоторецькому.

Загалом, за словами Лисенка, минулої доби обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишалася напруженою.

По всій лінії зіткнення противник провів 15 обстрілів позицій Збройних Сил України.

У переважній більшості випадків українські підрозділи відкривали вогонь у відповідь.

Найгарячіше було на приморському напрямку. Чотири рази ворог обстріляв позиції сил АТО поблизу Водяного, при цьому двічі – з 82-мм мінометів. Також близько опівночі окупанти випустили 4 мінометних снаряди по українському опорному пункту неподалік Талаківки.

Крім того, у районі Водяного, Талаківки та Мар’їнки незаконні збройні формування вели вогонь по позиціях українських підрозділів із гранатометів та стрілецької зброї.

На донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях поблизу Верхньоторецького, Авдіївки, Кам’янки, Зайцевого та Луганського з гранатометів та стрілецької зброї.

Щоразу українські захисники жорстко зупиняли провокації ворога вогнем з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та легкої стрілецької зброї, наголосив полковник.

Найспокійніше було на луганському напрямку. Увечері бойовики здійснили один нетривалий обстріл наших позицій поблизу Трьохізбенки зі стрілецької зброї. Зважаючи на те, що обстріл не становив загрози життю наших військовослужбовців, українські підрозділи на ворожу провокацію не відповідали.

Валентина Романенко, УП