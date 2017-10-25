В штабе уточнили, где за минувшие сутки силы АТО понесли потери

За сутки в зоне проведения антитеррористической операции четверо военных получили ранения, еще четыре бойца получили ранения.



Об этом на традиционном брифинге 25 октября рассказал спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.



"За минувшие сутки в результате боевых действий четверо украинских воинов погибли, еще четверо бойцов получили ранения и были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения", - сказал полковник.



В комментарии "Украинской правде" Лысенко отметил, что безвозвратные потери силы АТО понесли в Новолуганском (2 погибших), Марьинке (1 погибший) и Водяном (1 погибший).



Кроме того, один боец ​​получил ранение в Новолуганском, двое - в Павлополе и еще 1 в Верхнеторецком.



Валентина Романенко, УП