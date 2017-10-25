На Київщині жінка хотіла продати свою дитину за 35 тис доларів
У Київській області співробітники прокуратури спільно зі слідчим управлінням та управлінням боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП затримали 22-річну дівчину. Вона намагалась продати свого дворічного сина за 35 тисяч доларів.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.
За вказані гроші дівчина хотіла покращити своє матеріальне становище.
"Наразі молодицю затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії та досудове розслідування. Найближчим часом затриманій дівчині буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без такої.