Експерт: У Чорному морі понад 20 суден із вимкненою навігацією

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Четвер, 26 жовтня 2017, 06:11

На сьогодні існує понад 20 суден, які можуть місяцями перебувати у Чорному морі з вимкненою системою навігації AIS, і це становить загрозу судноплавству.

Про це повідомив експерт благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко в інтерв’ю Громадському.

"Це привид і велика загроза. Це якби літак летів без жодної відмітки на радарах інших літаків. AIS — це система, якою користуються в морі. І (якщо її вимкнути — ред.) судно неможливо побачити", — сказав експерт.

За його словами, особливу загрозу такі судна становлять уночі та коли не дуже хороші погодні умови.

"Може статися катастрофа. Це вимагає негайної реакції міжнародної морської організації, бо це грубе порушення морських конвенцій", — наголосив Клименко.

Також експерт додав, що з цим питанням будуть звертатися до Міністерства закордонних справ, а також до Міністерства інфраструктури.

Судна вимикають навігацію для заходу у закриті санкціями порти Криму.

Як повідомлялось, протягом вересня до портів окупованого Криму зайшло 30 вантажних суден-порушників.

Теми: Крим Чорне море
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