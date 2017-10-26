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Эксперт: В Черном море более 20 судов с отключенной навигацией

Четверг, 26 октября 2017, 06:11

На сегодня существует более 20 судов, которые могут месяцами находиться в Черном море с выключенной системой навигации AIS, и это представляет угрозу судоходству.

Об этом сообщил эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко в интервью Громадському.

"Это призрак и большая угроза. Это если бы самолет летел без всякой отметки на радарах других самолетов. AIS - это система, которой пользуются в море. И (если ее выключить - ред.) судно невозможно увидеть", - сказал эксперт.

По его словам, особую угрозу такие суда составляют ночью и когда не очень хорошие погодные условия.

"Может произойти катастрофа. Это требует немедленной реакции международной морской организации, потому что это грубое нарушение морских конвенций", - отметил Клименко.

Также эксперт добавил, что с этим вопросом будут обращаться в Министерство иностранных дел, а также в Министерство инфраструктуры.

Суда выключают навигацию для захода в закрытые санкциями порты Крыма.

Как сообщалось, в течение сентября в порты оккупированного Крыма зашло 30 грузовых судов-нарушителей.

Темы: КрымЧерное море
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