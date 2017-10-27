На Донбас прибув черговий російський "гумконвой" – ОБСЄ

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 00:16
ОБСЄ

На Донбас доставили черговий "гумконвой" від Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Місія зафіксувала прибуття російського конвою на КПП "Донецьк" у четвер, 26 жовтня.

Російське МНС керувало проходженням колони з 12 вантажних автомобілів і 5 допоміжних транспортних засобів.

Як повідомлялося, у вересні Міністерство надзвичайних ситуацій РФ відправило на Донбас 69-й "гуманітарний конвой".

Як відомо, Росія доставляє "гумдопомогу" на Донбас з порушенням міжнародних норм. Українська сторона і світове співтовариство вважають, що таким чином Кремль передає бойовикам зброю та іншу допомогу.

Теми: Донбас Росія ОБСЄ
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