Україна закликала ООН відреагувати на ігнорування РФ вимог Міжнародного суду

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 01:58
Укрінформ

ООН має відреагувати на невиконання Росією рішень Міжнародного суду щодо ситуації з правами національних меншин в окупованому Криму.

Про це на засіданні ГА ООН заявив постійний представник України при Організації Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Невиконання рішень Міжнародного суду визнається як міжнародно-протиправне діяння та порушення зобов'язань за договором, а також обов'язків, встановлених міжнародним правом. Ми вважаємо, що випадки невиконання рішень Міжнародного суду повинні бути ретельно вивчені системою ООН, щоб знайти спосіб примусити держави добросовісно виконувати ці рішення", – наголосив дипломат.

Єльченко нагадав, що Україна розпочала провадження проти Росії в Міжнародному судді щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 19 квітня Суд видав розпорядження, визначивши тимчасові заходи у цій справі.

У цьому переліку, зокрема, йшлося про необхідність припинити обмеження для кримськотатарської спільноти щодо їхніх представницьких інститутів, у тому числі Меджлісу, та забезпечити право громадянам України вивчати українську мову.

"Як ми бачимо, через шість місяців Російська Федерація досі ігнорує свій обов'язок виконувати всі елементи розпорядження Суду",  підсумував український представник.

Як відомо, раніше Україна закликала ООН оперативно реагувати на пропаганду й фальсифікації РФ.

Теми: Україна ООН Росія Крим
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