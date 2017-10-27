Україна закликала ООН відреагувати на ігнорування РФ вимог Міжнародного суду

ООН має відреагувати на невиконання Росією рішень Міжнародного суду щодо ситуації з правами національних меншин в окупованому Криму.

Про це на засіданні ГА ООН заявив постійний представник України при Організації Володимир Єльченко, передає Укрінформ.

"Невиконання рішень Міжнародного суду визнається як міжнародно-протиправне діяння та порушення зобов'язань за договором, а також обов'язків, встановлених міжнародним правом. Ми вважаємо, що випадки невиконання рішень Міжнародного суду повинні бути ретельно вивчені системою ООН, щоб знайти спосіб примусити держави добросовісно виконувати ці рішення", – наголосив дипломат.

Єльченко нагадав, що Україна розпочала провадження проти Росії в Міжнародному судді щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. 19 квітня Суд видав розпорядження, визначивши тимчасові заходи у цій справі.

У цьому переліку, зокрема, йшлося про необхідність припинити обмеження для кримськотатарської спільноти щодо їхніх представницьких інститутів, у тому числі Меджлісу, та забезпечити право громадянам України вивчати українську мову.

"Як ми бачимо, через шість місяців Російська Федерація досі ігнорує свій обов'язок виконувати всі елементи розпорядження Суду", – підсумував український представник.

Як відомо, раніше Україна закликала ООН оперативно реагувати на пропаганду й фальсифікації РФ.