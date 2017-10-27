Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина призвала ООН отреагировать на игнорирование РФ требований Международного суда

Пятница, 27 октября 2017, 01:58
Украина призвала ООН отреагировать на игнорирование РФ требований Международного суда

ООН должна отреагировать на невыполнение Россией решений Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в оккупированном Крыму.

Об этом на заседании ГА ООН заявил постоянный представитель Украины при Организации Владимир Ельченко, передает Укринформ.

"Невыполнение решений Международного суда признается как международно-противоправное деяние и нарушение обязательств по договору, а также обязанностей, установленных международным правом. Мы считаем, что случаи невыполнения решений Международного суда должны быть тщательно изучены системой ООН, чтобы найти способ заставить государства добросовестно выполнять эти решения ",  подчеркнул дипломат.

Ельченко напомнил, что Украина начала производства против России в Международном суде по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. 19 апреля Суд издал распоряжение, определив временные меры в этом деле.

В этом перечне, в частности, говорилось о необходимости прекратить ограничения для крымскотатарского сообщества по поводу их представительских институтов, в том числе Меджлиса, и обеспечить право граждан Украины изучать украинский язык.
"Как мы видим, за шесть месяцев Российская Федерация до сих пор игнорирует свой долг выполнять все элементы распоряжение Суда",  подытожил украинский представитель.

Как известно, ранее Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаООНРосcияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Украина
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Россияне бьют по 9 областям, держат Луганщину в огненном плену, есть погибшие - ОВА
89% украинцев хотят в НАТО
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: