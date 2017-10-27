Держдеп ухвалив список російських компаній, проти яких введуть санкції

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 05:20

Держсекретар США Рекс Тілерсон затвердив список компаній РФ, співпрацю з якими заборонять американському бізнесу та іноземним підприємствам.

Про це у четвер, 26 жовтня, повідомила речниця Держдепартаменту США Хізер Нойєрт.

"Відповідно до ст. 231 Акту протидії російському впливу на країни Європи та Євразії держсекретар Рекс Тіллерсон доручив Держдепартаменту оприлюднити інформацію, де визначатимуться особи, які перебувають у складі або діють від імені оборонного та розвідувального секторів уряду Російської Федерації. Це означає, що держсекретар Тіллерсон затвердив це рішення", – зауважила Нойєрт.

"Найближчим часом очікується публікація цих списків у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Державного департаменту США", – додала вона.

Водночас газета The New York Times оприлюднила список підприємств РФ ще до того, як він з`явився на офіційному сайті Держдепу.

За інформацією видання, до списку увійшли 39 компаній, серед яких: концерни "Алмаз-Антей", "Клашников" та "Іжмаш", корпорації "Оборонпром", "Ростех", спецслужби ФСБ, СВР та інші.

Також повідомляється, що список у майбутньому може змінитися.

Теми: США Росія санкції
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