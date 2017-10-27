Госдеп утвердил список российских компаний, против которых введут санкции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список компаний РФ, сотрудничество с которыми запретят американскому бизнесу и иностранным предприятиям

Об этом в четверг, 26 октября, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Согласно ст. 231 Акта противодействия российскому влиянию на страны Европы и Евразии госсекретарь Рекс Тиллерсон поручил Госдепартаменту обнародовать информацию, где будут определяться лица, находящиеся в составе или действуют от имени оборонного и разведывательного секторов правительства Российской Федерации. Это означает, что госсекретарь Тиллерсон утвердил это решение ", – отметила Нойерт.

"В ближайшее время ожидается публикация этих списков в открытом доступе на официальном сайте Государственного департамента США", – добавила она.

В то же время газета The New York Times обнародовала список предприятий РФ еще до того, как он появился на официальном сайте Госдепа.

По информации издания, в список вошли 39 компаний, среди которых: концерны "Алмаз-Антей", "Клашников" и "Ижмаш", корпорации "Оборонпром", "Ростех", спецслужбы ФСБ, СВР и другие.

Также сообщается, что список в будущем может измениться.