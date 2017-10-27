Умеров та Чийгоз будуть у Києві по обіді

Заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз, звільнені з ув'язнення в анексованому Криму та передані Туреччині, о 13.50 прибудуть до України.

Про це кореспонденту "Укрінформу" повідомили в посольстві України в Туреччині.

"Провели Умерова та Чийгоза. Летять через Стамбул. У Києві будуть о 13.50", – повідомили в посольстві вранці 27 жовтня.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", Умеров і Чийгоз вилетіли з Анкари до Стамбула о 7:00

Перед вильотом Чийгоз зазначив, що їх звільнення є дуже символічним: "Це додало духу нашим незаконно засудженим людям, які ще перебувають у СІЗО. Це додало їм сили".

А Умеров додав, що на зустрічі з Ердоганом напередодні йшлося і про інших заручників.



"Ми чекаємо – не дочекаємося, коли опинимося на своїй землі. Будемо вести боротьбу, яку ми затіяли, деокупацію... За цим формулюванням повинна бути чітка щоденна робота", – сказав Чийгоз.

Як відомо, окупанти Криму засудили Умерова до 2 років колонії-поселення за звинуваченням у нібито публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії, а Чийгоза засудили до 8 років позбавлення волі у "справі 26 лютого".

Однак 25 жовтня Росія видала їх обох Туреччині