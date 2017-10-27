ФІскали не надали НАЗК дані про Авакова через таємність

Державна фіскальна служба не надала Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію щодо міністра внутрішніх справ Арсена Авакова через її конфіденційність.

Про це йдеться у відповіді ДФС на запит експерта з питань боротьби з корупцією Гліба Канєвського, яку той передав "Українській правді".

Фіскальна служба пояснила, що не може розголошувати інформацію з обмеженим доступом, тож дані щодо Авакова як платника податків може надати лише за його згоди або на підставі рішення суду.

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У ДФС також нагадали про порядок надання НАЗК інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податку, необхідної для повної перевірки декларації.

Згідно з цим порядком, ДФС та НАЗК обмінюються даними "в електронній формі телекомунікаційними засобами з використанням засобів технічного та криптографічного захисту інформації", запити і відповіді подаються з електронним цифровим підписом.

"У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення цих обставин", – сказано в наказі Мінфіну.

Інформація, що передається НАЗК, "не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом".

Олена Рощенко, УП