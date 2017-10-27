Князєв: Половина звільнених поліцейських поновились через суди

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 14:29

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що половина звільнених поліцейських, які не пройшли переатестацію, поновились на своїх посадах через суди.

Про це він повідомив у Львові  під час розширеної наради з керівниками підрозділів головних управлінь з усіх областей України, передає  IA ZIK.

За словами Князєва, із 5 тисяч звільнених поновилось 2,5 тисячі правоохоронців.

Крім того, глава Нацполіції зазначив, що прокуратура відкрила 126 проваджень про отримання хабарів поліцейськими, 16 із яких засуджено.

Також він додав, що  було складено 283 протоколи стосовно працівників поліції про водіння у нетверезому стані: 184 з таких поліцейських було звільнено, однак 25 із них змогли поновитись через суди.

Раніше повідомлялося, що переатестацію в лавах Національної поліції не пройшли 5 257 співробітників. Це 26% вищого керівного складу і близько 15% – середнього.

Українська правда

Теми: поліція
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