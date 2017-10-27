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Князев: Половина уволенных полицейских восстановились через суды

Пятница, 27 октября 2017, 14:29

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что половина уволенных полицейских, которые не прошли переаттестацию, возобновились на своих должностях через суды.

Об этом он сообщил во Львове во время расширенного совещания с руководителями подразделений главных управлений из всех областей Украины, передает IA ZIK.

По словам Князева, из 5 тысяч уволенных возобновилось 2,5 тысячи правоохранителей.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что прокуратура открыла 126 производств о получении взяток полицейским, 16 из которых осуждены.

Также он добавил, что было составлено 283 протокола в отношении работников полиции о вождении в нетрезвом состоянии: 184 из таких полицейских были уволены, однако 25 из них смогли восстановиться через суды.

Ранее сообщалось, что переаттестацию в рядах Национальной полиции не прошли 5257 сотрудников. Это 26% высшего руководящего состава и около 15% - среднего.

Украинская правда

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Темы: полиция
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