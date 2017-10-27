Князев: Половина уволенных полицейских восстановились через суды

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что половина уволенных полицейских, которые не прошли переаттестацию, возобновились на своих должностях через суды.

Об этом он сообщил во Львове во время расширенного совещания с руководителями подразделений главных управлений из всех областей Украины, передает IA ZIK.

По словам Князева, из 5 тысяч уволенных возобновилось 2,5 тысячи правоохранителей.

Кроме того, глава Нацполиции отметил, что прокуратура открыла 126 производств о получении взяток полицейским, 16 из которых осуждены.

Также он добавил, что было составлено 283 протокола в отношении работников полиции о вождении в нетрезвом состоянии: 184 из таких полицейских были уволены, однако 25 из них смогли восстановиться через суды.

Ранее сообщалось, что переаттестацию в рядах Национальной полиции не прошли 5257 сотрудников. Это 26% высшего руководящего состава и около 15% - среднего.

Украинская правда