В Борисполі затримали екс-"альфівця" - прокуратура

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П'ятниця, 27 жовтня 2017, 18:04

Прокуратура Київської області затримала колишнього працівника спецпідрозділу "Альфа" СБУ, у якого при обшуку знайшли боєприпаси та наркотичні засоби.

Про це повідомляє прес-служба київської обласної прокуратури.

В прокуратурі зазначають, що у ході проведення профілактичних заходів на території міста Бориспіль встановлено, що колишній працівник спецпідрозділу "Альфа" незаконно зберігає зброю, бойові припаси та вибухові речовини.

В прес-службі додають, що співробітники слідчого відділу Бориспільського ВП ГУ НП та працівники Управління протидії наркозлочинності ГУ НП у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України провели обшук за адресою проживання 37-річного чоловіка.

"В ході проведеного обшуку у будинку та гаражному приміщенні виявлено та вилучено значну кількість зброї, зокрема 146 предметів схожих на патрони з різними калібрами, предмет схожий на корпус гранати "РГУ", 4 картонні коробки з сухою речовиною, ззовні схожого на канабіс, та полімерні пакети з речовиною схожу на вибухову", - повідомляють у прокуратурі.

В правоохоронному відомстві зазначають, що за вказаними фактами Бориспільська місцева прокуратура внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами без передбаченого законом дозволу) КК України та за ч. 1 ст. 309 (незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів без мети збуту) КК України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, з якими міг співпрацювати екс-альфовець. Також вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що київська прокуратура спільно з Нацполіцією викрили групу людей, які допомагали отримати українське громадянство особам, які перебувають у кримінальному розшуку в Росії.

Українська правда

Теми: прокуратура Київська область
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