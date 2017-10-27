Україна очікує рішення США щодо летальної зброї - глава ВРУ на зустрічі з Волкером

771 перегляд
П'ятниця, 27 жовтня 2017, 18:20

Україна очікує від США рішення про надання летального оборонного озброєння.

Про це заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, містер Волкер, ми очікуємо рішення про надання Україні летальної оборонної зброї", - сказав Парубій у Києві.

Спікер парламенту зазначив, що для України такий крок матиме велике значення не лише у військово-технічному плані, а й у символічному: як показник єдності у боротьбі проти агресії та порушення світового ладу.

Нагадаємо, віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила раніше, що переговори з США щодо надання Україні летального оборонного озброєння вже перейшли в практичну площину.

Теми: Україна США
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Луганщині відновили міст, зруйнований бойовиками у 2014 році 27 жовтня 2017, 03:48
В Україну доставили ліки від правця і ботулізму 27 жовтня 2017, 02:50
Україна закликала ООН відреагувати на ігнорування РФ вимог Міжнародного суду 27 жовтня 2017, 01:58
powered by lun.ua
Головні новини
Сенат Іспанії призупинив автономію Каталонії
Уряд Іспанії скликає позачергове засідання Кабміну
Парламент Каталонії проголосував за незалежність
Трьох людей із оточення Саакашвілі силою вислали до Грузії
Усі новини
артефакт

Київ осені 1941-го в кольорі

plus-size

Моделі проти фотошопу у журналах

здоров'я

Як не захворіти на грип. Пояснює МОЗ