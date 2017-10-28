Матіос: Небойові втрати серед військових складають 10 тис. осіб

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Субота, 28 жовтня 2017, 07:36

З 2014 року більше 10 тис. військових загинули і були поранені не через бойові дії.

Про це заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив в ефірі телеканалу ZIK, передають Українські Новини.

"З 2014 року до сьогоднішнього дня в Збройних силах і серед усіх, хто отримав зброю і захищав державу, втрачено 10 103 людини - безповоротних і санітарних втрат. Не від бойових дій", - заявив Матіос.

Серед них 2 150 військових загинули.

У зоні АТО небойові втрати склали 3 700 осіб.

Матіос вважає причиною таких колосальних втрат порушення військовими статуту і халатне ставлення до служби.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі із спецпредставником Держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером повідомив, що з початку 2017 року на Донбасі загинули 162 українських військових, а за останні два місяці - 10.

Читайте також: Не бойові втрати. Про що мовчать Генштаб та Міноборони і "Аватари вбивають своїх". Не бойові втрати в українській армії. Частина ІІ

Теми: Збройні сили Матіос
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